Agli Emmy Awards di New York premio al film “Kubrick by Kubrick”

Roma, 23 nov. (askanews) – Il film documentario “Kubrick by Kubrick” (Polonia-Francia 2020) è stato premiato all’International Emmy Awards a New York, il più importante premio televisivo a livello internazionale, nella categoria “programmazione artistica”. Nelle immagini il regista francese Gregory Monro e il produttore Martin Laurent esultano con la statuetta in mano e ringraziano il loro team e il sostegno ricevuto dal servizio pubblico francese.

“È immenso, era già immenso essere stati nominati, ma avere questo…

È semplicemente incredibile – ha commentato ad Afp il regista Monro – allo stesso tempo il team, lo merita davvero, tutti lo meritano, tutte le persone che hanno lavorato su questo film lo meritano, tutti. Penso che sarà una festa, quando torneremo in Francia, penso che bisognerà mettersi in stand-by per una sttimana, non è vero?”.

La pellicola, in cui uno dei più grandi maestri del cinema, scomparso nel 1999, si racconta dall’aldilà attraverso delle interviste fatte dal critico cinematografico francese Michel Ciment, doveva debuttare al Tribeca film festival nel 2020, una premiere trasmessa poi solo online a causa dell’emergenza Covid.

Il produttore del film, Martin Laurent: “Siamo ovviamente contentissimi che un film francese vinca qui, a New York, negli Stati Uniti. Penso che sia importante per l’industria francese, per il servizio pubblico, perché è un film che è stato voluto, sostenuto, finanziato e proposto al pubblico dal servizio pubblico televisivo francese e penso che questo sia molto importante”.