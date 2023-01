Agnelli: Orlando (Pd), 'con lui rapporto non sempre sano tra Stato e mercato'

Agnelli: Orlando (Pd), 'con lui rapporto non sempre sano tra Stato e mer...

Agnelli: Orlando (Pd), 'con lui rapporto non sempre sano tra Stato e mer...

Agnelli: Orlando (Pd), 'con lui rapporto non sempre sano tra Stato e mer...

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Non si è sviluppata alcuna capacita' critica su una figura che è l’emblema di un rapporto non sempre sano tra Stato e mercato". Lo ha detto il deputato del Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al 'Manifesto', parlando ...