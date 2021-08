Agorà Estate, stop per due giorni alla messa in onda per un sospetto positivo nello staff

Stop Agorà Estate: la trasmissione di Rai3 condotta da Roberto Vicaretti deve fermarsi per un caso di positività al Covid nello staff.

Agorà Estate, il programma del mattino in onda su Rai3 e condotto dal giornalista Roberto Vicaretti, subirà uno stop giovedì 5 agosto e venerdì 6 agosto. La causa potrebbe essere un caso di positività al Covid nello staff. A riferirlo su Twitter è Caterina Bini, sottosegretario ai rapporti con il parlamento nel governo Draghi e parlamentare del Pd.

“A causa di un caso di positività al #Covid all’interno dello staff di #Agorà, domani la trasmissione non andrà in onda“, scrive Bini in un tweet pubblicato sul suo profilo personale. La stessa Bini appena pochi minuti prima aveva annunciato la sua presenza alla trasmissione di Rai 3, cosa che poi ha dovuto, appunto, ritirare.

Sul profilo ufficiale di Agorà Estate viene confermato lo slittamento a lunedì: “Agorà torna in onda lunedì mattina.

Vi aspettiamo come sempre dalle 8.00 su RaiTre con Roberto Vicaretti”. Lo stop comunque è solo momentaneo.

Agorà Estate: cos’è il programma di Rai3 condotto da Roberto Vicaretti

Agorà è un programma televisivo italiano di approfondimento politico e sul territorio, in onda su Rai 3 dal 27 settembre 2010, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 del mattino.

L’1 luglio 2013 esordisce lo spin-off Agorà Estate, programma che prende il posto di Cominciamo bene, voluto dal direttore di Rai 3 Andrea Vianello per non interrompere con la pausa estiva l’approfondimento e la discussione dei fatti politici ed economici. Lo spin-off prevede la doppia conduzione di Giovanni Anversa e Serena Bortone, quest’ultima già autrice di Agorà, mentre il moviolone passa sotto la cura di Pablo Rojas. Nelle estati del 2018 e del 2019 la conduzione della versione estiva è stata affidata alla giornalista Monica Giandotti, mentre nell’estate 2020 è stata curata dal giornalista Roberto Vicaretti, attuale conduttore estivo della trasmissione.