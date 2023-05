"Agosto Morsica", è uscito il videoclip del brano dei Coma Cose

Roma, 5 mag. (askanews) – È uscito “Agosto Morsica”, il nuovo singolo estivo dei Coma_Cose, alias Fausto Lama e California. Il brano, pubblicato per Asian Fake/Epic Records Italy, è stato suonato in anteprima live in occasione della partecipazione del duo al Concertone del Primo Maggio di Roma, ed è ora disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, accompagnato anche dal videoclip ufficiale.

Scritto dai Coma_Cose e prodotto dai Mamakass, “Agosto Morsica” è una raccolta di immagini e ricordi, a volte malinconici e evocativi, a volte spensierati, che vanno a comporre il racconto di un’estate.

Il videoclip, nato da un’idea di Fausto Lama e prodotto da Borotalco.tv, è stato girato in una Riccione deserta ma che già si prepara all’arrivo dell’alta stagione. Ogni scena – complici i colori retrò – ci trasporta nel passato all’interno della tipica estate italiana in riviera, dalle serate in sala giochi allo scambiarsi birre fresche e piadine sul lungomare, fino ai momenti più romantici e sereni trascorsi assieme, che scaldano come il sole cocente.