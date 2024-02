Agricoltori e allevatori protestano insieme in Sicilia

Palermo, 1 feb. (askanews) - "Oggi è una protesta sociale dei produttori e dei consumatori perché non si può più andare avanti". Proseguono in tutta la Sicilia le proteste di agricoltori e allevatori contro le politiche europee e nazionali. A Resuttano, in provincia di Caltanissetta, una delle ...

Palermo, 1 feb. (askanews) – “Oggi è una protesta sociale dei produttori e dei consumatori perché non si può più andare avanti”. Proseguono in tutta la Sicilia le proteste di agricoltori e allevatori contro le politiche europee e nazionali. A Resuttano, in provincia di Caltanissetta, una delle tante manifestazioni per segnalare i costi di produzione ormai ingestibili e le basse remunerazioni sulla scorta di quanto già accaduto in Germania e Francia.

“La protesta è forte e si va verso la chiusura delle aziende”, dice un allevatore. “Ci stiamo organizzando nelle Madonie tra allevatori e agricoltori. Chiediamo a livello europeo la revisione della pac. Non è possibile coltivare ed allevare e di fatto non guadagnare nulla perché le spese sono sempre di più”.

Oltre che a Resuttano, proteste anche alla Valle dei Templi, Mazara del Vallo e Modica.