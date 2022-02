Agricoltura biodinamica, cos’è e perché è criticata dagli scienziati

La Camera dovrà pronunciarsi sul disegno di legge per regolare l’agricoltura biologica, fa discutere il riferimento nel testo all’agricoltura biodinamica

La Camera dovrà pronunciarsi sul disegno di legge per regolare l’agricoltura biologica, fa discutere il riferimento nel testo all’agricoltura biodinamica.

Che cos’è l’agricoltura biodinamica

L’agricoltura biodinamica è legata in maniera indossolubile ad un nome e ad un cognome, Rudolf Steiner, scienziato austriaco nato nel 1861.

Steiner viene considerato il fondatore dell’agricoltura biodinamica, legata all’utilizzo di nove preparati. Tra questi troviamo per esempio il preparato 500, detto anche Cornoletame, cioè un corno di vacca riempito di letame che viene lasciato sottoterra durante l’inverno con lo scopo presunto di migliorare la fertilità del terreno durante quel periodo.

Le critiche all’agricoltura biodinamica

Tecniche come questa non sono certo apprezzate da tutti. Il premio Nobel Giorgio Parisi per esempio non appoggia il disegno di legge perché sarebbe come dare credito alle teorie di Steiner: “È fondamentale che in Italia si consolidi la cultura politica, affinché i nostri rappresentanti al Parlamento votino con conoscenza e competenza sulle questioni che sono chiamati ad affrontare.” Della medesima idea anche la senatrice a vita Elena Cattaneo e il presidente dell’Accademia dei Lincei, Roberto Antonelli.

Chi vuole l’approvazione

Ma se da una parte abbiamo chi esprime un parere contrario, non tutti possono dirsi allo stesso modo sfavorevoli. Diverse associazioni agricole spingono per la rapida approvazione del disegno di legge: “L’augurio è che il testo venga approvato in tempi brevi preservando il suo impianto originale.”