Agricoltura: Brunetta, ‘parlerò subito a Draghi di emergenza cinghiali

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – "Tra poco avremo un Cdm, parleremo di giustizia, c’è’ il mio impegno a parlare” dell’emergenza cinghiali “tra mezz’ora col presidente Draghi. Dirò che questo è un problema, io ho una vigna e lo so bene”. Così il ministro Renato Brunetta, intervenendo in piazza Montecitorio alla manifestazione che ha portato in piazza agricoltori, allevatori e pastori contro l’emergenza cinghiali.

“Dirò che è un tema prioritario – dice ancora Brunetta – non possiamo buttare via i nostri sacrifici per finti ambientalisti, lo siamo più noi” green “che gli ambientalisti da salotto”.