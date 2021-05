Agricoltura: 'Cambiamo', anche noi contro biodinamica

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – "A differenza di quanto riportato da vari media, sulla legge approvata al Senato che introduce la biodinamica come criterio ufficiale per l’agricoltura biologica, la senatrice Elena Cattaneo non è rimasta sola sul voto contrario. Hanno detto no anche i senatori di Cambiamo.

La biodinamica e la scienza sono due mondi separati “. E' quanto si legge in un comunicato del partito guidato da Giovanni Toti.