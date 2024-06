Agricoltura, Conaf: ricorso su decreto per i CAA

Agricoltura, Conaf: ricorso su decreto per i CAA

Roma, 14 giu. (askanews) - "Spiace sempre quando il confronto tra organismi dello Stato arriva al tribunale, ma siamo qui perché rischiamo di portare l'agricoltura nazionale verso un futuro assistenziale, in cui i fondi europei servono solo come sostegno al reddito. Le imprese agricole non devono p...