Agricoltura: delegazione Coldiretti a P. Chigi da Draghi

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – Una delegazione di Coldiretti verrà ricevuta a minuti a palazzo Chigi dal premier Mario Draghi per un confronto sull’emergenza cinghiali. L’annuncio dell’incontro e’ arrivato in piazza Montecitorio, dove -sotto le bandiere gialle di Coldiretti- si sono raccolti agricoltori, allevatori e pastori per parlare dell’invasione cinghiali.