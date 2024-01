Agricoltura, Forattini (PD): Servono politiche di prospettiva

Roma, 31 gen. (askanews) - "L'agricoltura è un tema principale nell'agenda politica del Partito Democratico, per questo abbiamo avviato un confronto con le aziende del settore. Così come lo è la tutela del Made in Italy e proprio per questo non possiamo pensare che basti mettere in campo degli sp...

Roma, 31 gen. (askanews) – “L’agricoltura è un tema principale nell’agenda politica del Partito Democratico, per questo abbiamo avviato un confronto con le aziende del settore. Così come lo è la tutela del Made in Italy e proprio per questo non possiamo pensare che basti mettere in campo degli spot che sono specchietti per le allodole ma che in realtà non risolvono i problemi. Servono azioni concrete che riconoscano l’importanza della filiera, valorizzandone tutte le componenti così come sarebbe importante ristabilire gli incentivi per gli agricoltori under 40, che invece sono stati tolti”, ha dichiarato l’On. Antonella Forattini, Commissione Agricoltura, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il format di The Watcher Post.

“Dobbiamo tornare a far funzionare le istituzioni per aiutare il settore – ha aggiunto -. Abbiamo una riforma delle camere di commercio che non è mai andata in porto, e questo potrebbe essere un aiuto per l’export anche perché spesso le organizzazioni tutelano i grandi produttori ma non i piccoli, mentre noi dobbiamo pensare anche a loro, fornendogli quegli strumenti che attualmente non hanno. Per fare questo c’è bisogno di votare leggi che possano davvero aiutare i prodotti del Made in Italy attraverso una politica nazionale che intercetti le normative europee”, ha concluso Forattini.