Agricoltura: Lollobrigida, 'cambiare rotta anche in Europa, grazie a Italia sarà possibile'**

Siracusa, 21 set. (Adnkronos) – "Dobbiamo ricordare che il mondo dell'agricoltura è amico dell'ambiente. Dove c'è l'agricoltura, dove c'è la manutenzione del territorio, i danni collaterali, dovuti al cambio climatico, sono molto meno impattanti". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida parlando della siccità in Sicilia e dell'alluvione in Emilia Romagna. "Esattamente il contrario di quello che hanno sostenuto in maniera ideologica alcuni, anche in Europa, dobbiamo cambiare rotta e grazie all'Italia questo sarà possibile", dice.