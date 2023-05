Agricoltura, Lollobrigida: l'ape elemento cardine ecosistema

Roma, 19 mag. (askanews) – Alveari su terrazza ministero Agricoltura per giornata mondiale api. È la prima e più elevata installazione di ape italiana in una sede istituzionale nazionale e farà parte del Progetto ApinCittà, ideato e gestito dalla Federazione Apicoltori Italiani. Si tratta del primo apiario della storia del ministero dell’Agricoltura, inaugurato stamani dal ministro Francesco Lollobrigida sulla terrazza del dicastero di via XX Settembre, curato proprio dalla Fai, la più autorevole organizzazione del settore apistico italiano, promossa e collegata a Confagricoltura.

Il ministro Francesco Lollobrigida ha spiegato: “Volevamo che in questo ministero fosse inserito un elemento che fa percepire come la natura ci dia l’esempio. L’ape pur vivendo poco, 30 giorni, a parte l’ape regina che vive molto di più, produce miele miele sin dal primo giorno, vive in comunità, produce cera, è operosa e sente il senso della appartenenza. Tutti elementi che caratterizzano questo insetto come un esempio. Dobbiamo valorizzare anche la qualità italiana. C’è una tipicità che dobbiamo difendere e tutelare come anche altre nazioni stanno facendo. Credo che quello inaugurato oggi è il primo impianto di questa natura, in Europa, installato su un ministero. E’ un segnale importante. Sperando che altri ci seguano”.

L’ape mellifera italiana è un fondamentale fattore di produttività del cibo necessario al Pianeta: la presenza di alveari sul territorio genera in Italia 2 miliardi di euro di valore della produzione agroalimentare, cui si deve aggiungere l’apporto ecosistemico che le api garantiscono alla biodiversità, stimato in 150 miliardi di euro.

Il ministro Lollobrigida ha poi spiegato: “Senza le api probabilmente come spesso ci viene ricordato ci estingueremo tutti. E’ un elemento cardine per l’ecosistema. È evidente che qualcuno ogni tanto vuole mettere in correlazione l’esistenza dell’ape con la cancellazione di alcuni prodotti. Ma se sparissero le produzioni agricole probabilmente seguirebbero la stessa sorte. Entro poco tempo”.