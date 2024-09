Agricoltura: Lollobrigida, 'servizio civile gesto nobile da patrioti, anche Pertini si definiva così'**

Siracusa, 28 set. (Adnkronos) – "Noi abbiamo scelto di ampliare il servizio civile. Non lo abbiamo inventato noi il servizio civile in agricoltura. Non lo hanno mai realizzato, semplicemente. Perché quando abbiamo detto: 'permettiamo ai giovani liberamente per loro scelta, senza costrizione, di fare il servizio in agricoltura', qualcuno ha detto: 'li volete sfruttare pagandoli 3 euro'. Io dico che non è vero, ma se fosse vero che fare servizio civile fosse sfruttamento di lavoro, perché è sfruttamento farlo in agricoltura e non alll'interno di un sindacato o di una biblioteca? Che formula è? Vieni sottopagato se lo fai in agricoltura e non in altri luoghi. Invito i giornalisti a leggere la Costituzione. Che dice di servire la patria. E' un gesto nobile, non bisogna vergognarsi. Pertini si chiamava patriota, quelli che hanno combattuto per l'Italia si chiamavano patrioti". Così il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida tornando a parlare del servizio civile per l'agricoltura annunciato durante il G7 di Siracusa.