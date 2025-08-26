Agricoltura, Lollobrigida: svuotati cassetti, impegno da 54% a 79%

Rimini, 26 ago. (askanews) – Il ministero dell’Agricoltura ha “svuotato i cassetti da risorse non spese” aumentando la capacità di impegno “dal 54% al 79%” in due anni e mezzo. Il ministro Francesco Lollobrigida ha illustrato i risultati ottenuti durante una conferenza stampa al Meeting di Rimini, esprimendo sostegno al collega Giorgetti. “Ho sentito il collega Giorgetti oggi, è impegnatissimo al ministero perché sta lavorando, come ha lavorato in tutti questi mesi, per rendere l’Italia più forte”, ha dichiarato Lollobrigida sui possibili risparmi ai ministeri in vista della manovra.

“Bisogna spendere bene le risorse che si hanno e riuscire a mettere a terra le risorse che vengono previste nelle Leggi finanziarie. È quello che abbiamo voluto fare nel nostro settore”, ha spiegato il ministro, rivendicando l’efficientamento della spesa pubblica.

“Abbiamo svuotato i cassetti da risorse non spese che risultavano impegnate in termini di bilancio complessivo dello Stato, ma che non venivano erogate a cittadini e imprese”, ha precisato Lollobrigida.

“Spendere bene, riuscire a garantire un’economia forte e rendersi più credibili per poi risparmiare sugli interessi sul debito è un risultato che stiamo conseguendo. Confido che il collega ministro Giorgetti continui in questo eccezionale lavoro”, ha concluso.