Agricoltura: Mattarella, 'cura della terra per nuova fase di progresso'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – "L’esercizio di una responsabilità sociale e ambientale riguarda in larga misura il sistema agricolo. Oltre 10 milioni di italiani vivono in aree rurali. La superficie agricola utilizzata vale il 40% di quella totale del nostro Paese. La Repubblica non può che incoraggiare l’esercizio di questa responsabilità di 'cura della terra', cogliendo l’occasione di farne una nuova fase di progresso". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'Assemblea di Confagricoltura.

"Nulla come l’impresa agricola -ha ricordato il Capo dello Stato- richiama e attua il secondo comma dell’articolo 41" della Costituzione "sulla finalità sociale e ambientale dell’attività imprenditoriale. La complessità delle materie in gioco suggerisce, per altro, una lettura attenta delle previsioni costituzionali, a partire dalla formula 'razionale sfruttamento del suolo', anche allora non interpretabile in una chiave esclusivamente produttivistica, ma che, oggi, nella prospettiva della sostenibilità ambientale, viene letta come 'ottimale utilizzazione del territorio'. Con Giovanni Galloni si potrebbe concludere che 'non si tratta più solo di estrarre beni dalla terra ma di considerare l’agricoltura come generativa di beni comuni'”.