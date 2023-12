Agricoltura: Meloni, 'al lavoro per difendere nostra biodiversità e cibi di qualità'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Fin dal nostro insediamento abbiamo lavorato per valorizzare le nostre filiere, per stimolare la produzione nazionale, per difendere il nostro modello agroalimentare, la nostra biodiversità, i cibi di qualità dall'omologazione e dall'impoveri...

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – "Fin dal nostro insediamento abbiamo lavorato per valorizzare le nostre filiere, per stimolare la produzione nazionale, per difendere il nostro modello agroalimentare, la nostra biodiversità, i cibi di qualità dall'omologazione e dall'impoverimento. In altre parole, abbiamo lavorato per dare declinazione concreta a quel concetto di sovranità alimentare diffuso in tutto il mondo che coincide con il diritto di un popolo di scegliere il proprio modello produttivo e il proprio sistema di alimentazione". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel videomessaggio inviato all'Assemblea invernale di Confagricoltura.

"Perché – ha proseguito la premier – più è forte il legame tra territorio, popolo, lavoro e cibo e più è forte la capacità di quel popolo di produrre cibo naturale e di qualità, di far crescere le proprie filiere, di renderle sempre più moderne e sostenibili, riducendo anche gli effetti negativi, come ad esempio l'eccessivo consumo di acqua".