Agricoltura, Noto: sondaggio rivela che incide in stili di vita

Roma, 20 mar. (askanews) – Antonio Noto (Direttore di Noto Sondaggi) in occasione del convegno “Acqua, Agricoltura e Salute: innovazione e ricerca per la sicurezza, la qualità e la sostenibilità”, promosso da Fondazione UniVerde e Coldiretti ha presentato i dati del XVI Rapporto “Gli italiani e l’agricoltura”, secondo cui il percorso di modernizzazione dell’agricoltura italiana trova una delle sue espressioni più vivaci e amate nel concetto di multifunzionalità, che ha trasformato le aziende agricole – già apprezzate dal 72% degli intervistati in quanto tengono vive le tradizioni agricole – in veri hub di imprenditorialità diversificata che godono di un ampissimo apprezzamento. La vendita diretta di prodotti ne è l’emblema, con il 90%, seguita dall’agriturismo, gradito dall’82% degli italiani (dato aggregato). Seguono agro-asili e pet therapy (74%), fattorie didattiche (71%) e le attività agro-sportive (69%, +3%). Sul fronte delle innovazioni, il rapporto segnala una forte spinta verso l’uso di acque reflue depurate per fini irrigui, con il 77% (dato aggregato). Si confermano come prioritari (61%) i sistemi di monitoraggio e gestione dell’irrigazione ma il 54% del campione (+8% rispetto alle due precedenti rilevazioni) punta su attrezzature per l’irrigazione a basso consumo. Per favorire questa transizione, i cittadini chiedono alle Amministrazioni, centrali e locali, oltre che dotarsi di infrastrutture tecnologiche abilitanti (40%), di prevedere incentivi basati su fattori premianti (28%) e la semplificazione dell’accesso agli aiuti (21%, +3% sul 2025). E gli italiani la percepiscono in senso di benessere e di stile di vita, non solo come settore economico.