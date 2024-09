Agricoltura: Prandini (Coldiretti), 'battaglia contro cibi sintetici per tutela salute persone'

Siracusa, 26 set. (Adnkronos) – "Un'altra minaccia è l’omologazione finale del cibo. Henry Kissinger una volta disse: "Chi controlla il cibo controlla le persone." Questa frase è oggi più attuale che mai. La battaglia che stiamo portando avanti come Coldiretti contro i cibi a base cellulare fatti in laboratorio e promossi da pochi oligarchi globali non è solo una questione di qualità alimentare, ma prima di tutto di tutela della salute delle persone e di difesa della sovranità alimentare e del legame tra agricoltura e alimentazione". Così il Presidente Coldiretti Ettore Prandini nel suo intervento al Forum sull'Africa al G7 di Siracusa. "Non possiamo permettere che il controllo dell'alimentazione mondiale si concentri ancora di più nelle mani di pochi, mettendo a rischio le nostre tradizioni agricole e la biodiversità- dice Prandini – Proprio per questo al nostro tavolo c’è la World Farmers Market Coalition. I mercati contadini infatti per noi rappresentano un canale diretto di rapporto con i cittadini, dove la biodiversità agricola non è solo un fatto economico, ma culturale. Dobbiamo aprire più mercati di vendita diretta in tutto il mondo, per promuovere un modello di alimentazione basato sul lavoro degli agricoltori e di vicinanza con i cittadini per far capire il ruolo determinante che il nostro mondo rappresenta a tutela dell’ambiente, della biodiversità e come possibilità per Paesi emergenti di dare una speranza di futuro alle loro nuove generazioni".