Roma, 16 dic. (Adnkronos) – ''Considero l'economia reale l'unico strumento per garantire la crescita in Europa e nel nostro Paese. Noi abbiamo il dovere di sostenere industria e agricoltura che in questo momento devono affrontare la sfida del cambiamento climatico''. Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Fi, all'Assemblea di Coldiretti.