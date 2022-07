Agrieuro: lancia servizio centri assistenza partner, sempre più vicino ai clienti

(Adnkronos) – Al via il progetto Centri Assistenza AgriEuro Partner. Ad annunciarlo è , e-commerce leader in Europa nel settore delle macchine per agricoltura e giardinaggio che in questo modo punta ad aumentare la trasversalità e la capillarità delle attività di assistenza post-vendita offerte.

Il servizio dell'azienda con sede a Spoleto prevederà il coinvolgimento diretto e attivo delle migliori officine meccaniche specializzate sul territorio nazionale e internazionale. I centri assistenza verranno selezionati sulla base di una serie di requisiti standard verificati, come – ad esempio – il possesso di competenze tecniche trasversali, la dotazione di tutti gli strumenti utili per seguire le varie operazioni di manutenzione e riparazione dell’intero catalogo AgriEuro, una struttura responsiva e veloce in grado di garantire all’utente tempi brevi di lavorazione.

«Diventando Centro Assistenza AgriEuro Partner, la singola officina avrà accesso a un servizio di ricambi centralizzato in grado di disporre di un’importante quantità e varietà dei singoli pezzi di tutte le macchine a catalogo, e di godere di rapidi tempi di consegna. Per questo, siamo convinti che questo servizio potrà essere di grande supporto alla rete dei nostri futuri partner sul territorio» commenta Fabio Polinori, Coordinatore Ufficio Ricambi AgriEuro.

«Questo servizio farà da apripista ad altri importanti progetti che stiamo sviluppando sempre in ottica di intermediazione e supporto tecnico offerto al cliente finale.

Stiamo infatti lavorando anche alla possibilità di garantire dei Punti di Ritiro AgriEuro, novità assoluta in termini di aspetto dimensionale del prodotto acquistato, e parallelamente anche all’offerta di un servizio di montaggio, primo avviamento e test a domicilio della macchina con l’obiettivo di essere già operativi su questi ultimi fronti nella prima metà del 2023» conclude Filippo Settimi, CEO di AgriEuro.

AgriEuro è oggi il primo portale online nella vendita di macchinari e attrezzature per agricoltura e giardinaggio.

Con un catalogo di oltre 8.000 prodotti e oltre 60.000 pezzi di ricambio in pronta consegna, l’azienda conta oggi un bacino di oltre 1,5 milioni di clienti che ogni giorno si affida al brand italiano sinonimo di qualità e affidabilità.

L’e-commerce si è distinto dai grandi marketplace grazie a un servizio unico e personalizzato di assistenza post-vendita e di fornitura ricambi. In pochi e semplici clic, infatti, i clienti AgriEuro possono aprire una richiesta di assistenza e riparazione ed essere seguiti da un team di tecnici esperti, pronti a intervenire per ogni necessità. Oggi AgriEuro gestisce una media di invio di oltre 600 pezzi di ricambio al giorno e mette al servizio del cliente una propria officina di riparazione, in grado di garantire una rapida riconsegna del prodotto a domicilio (4-5 giorni lavorativi).

AgriEuro si doterà di un’intensa rete di Centri di Assistenza Partner su territorio nazionale e internazionale, che collaborerà insieme all’azienda madre nell’eseguire tutte le attività di manutenzione e di riparazione dell’intero catalogo, dal all’idropulitrice fino alla vasta gamma di , per tutti i marchi rivenduti. Riparazioni da considerarsi sia nel periodo di garanzia previsto dalla legge, sia una volta terminato per tutto il ciclo di vita del prodotto.

L’obiettivo primario di AgriEuro è quello di garantire all’utente un Centro Assistenza Partner fisico a pochi chilometri di distanza, ovunque egli sia. L’idea, in contrapposizione ai grandi marketplace di oggi, è quella di supportare il cliente durante l’intero ciclo di vita del prodotto attraverso specifici servizi di consulenza tecnica, manutenzione e riparazione. Operazioni complesse da garantire sul lungo periodo e su ampia scala: la difficoltà di reperimento dei singoli pezzi di ricambio così come la mancanza di competenze tecniche per la manutenzione, porta oggi i grandi marketplace a incentivare la pratica dell’usa e getta che mal si sposa con la visione di economia sostenibile messa in atto da AgriEuro.

«Il nostro business prevede la vendita di beni durevoli, costosi e complessi. Per questo siamo pienamente consapevoli del bisogno concreto dei nostri clienti di avere a disposizione un servizio di assistenza qualificato, efficiente e di prossimità» spiega Daniele D’Angeli, Responsabile Ufficio Post-Vendita di AgriEuro. «Spesso l’utente si approccia all’acquisto online partendo dal presupposto che non riceverà assistenza tecnica nel periodo post-vendita. La nostra intenzione è sempre stata quella di rompere questo schema attraverso un servizio specializzato e capillare in grado di creare fiducia. Oggi AgriEuro è l’unico e-commerce nella rivendita di prodotti complessi ad avere una struttura capace di garantire un’assistenza post-vendita di qualità e sul lungo periodo».

Le officine che desiderano diventare AgriEuro Partner potranno farlo compilando l’apposito modulo disponibile sul . Attraverso questo servizio, i centri assistenza potranno beneficiare di vantaggi esclusivi e ampliare la loro clientela. Essi avranno accesso al gestionale per gestire con un clic decine o centinaia di assistenze, ordinare facilmente i ricambi online e riceverli con spedizione immediata e, infine, usufruire di una remunerazione della manodopera superiore al mercato.