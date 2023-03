Agrigento, 12enne muore a scuola mentre gioca a basket

Una terribile tragedia si è consumata in provincia di Agrigento, dove da quanto si apprende un 12enne muore a scuola mentre gioca a basket. Secondo la ricostruzione effettuata dai media isolani il ragazzino è caduto a terra e spirato nella palestra della scuola “Guarino” di Favara. Il dato è che il bambino di 12 anni è morto mentre giocava a basket ed il terribile fatto si è verificato nella palestra della scuola “Guarino” di via Capitano Basile, a Favara, in provincia di Agrigento.

Muore a scuola mentre gioca a basket

I media sostengono che il piccolo è stato “colto da un improvviso malore e s’è accasciato a terra, perdendo i sensi”. Sul posto sono arrivati a razzo i soccorritori e si è concretizzato in poco tempo l’intervento di due ambulanze del 118. Una volta arrivati sul luogo del malore i sanitari hanno cercato di rianimare il 12enne, purtroppo invano perché il ragazzino è spirato.

Il dolore a scuola e lo strazio della famiglia

Dolore immenso e sconcerto si sono diffusi in tutta la scuola mentre la tremenda notizia arrivava alla famiglia della giovanissima vittima che era dedita ad un momento di sport. Sempre dai resoconti delle testate apprendiamo che la salma del piccolo è stata condotta in ospedale, nella morgue del San Giovanni di Dio di Agrigento. Dal canto suo il primo cittadino Antonio Palumbo ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali.