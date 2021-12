Non c'è stato nulla da fare per una bambina di soli due anni che ha perso la vita in un incendio in casa. La causa sarebbe stata lo scoppio di una bombola di gas.

Un terribile incendio è costato putroppo la vita di una bambina di soli due anni che è morta nella sua abitazione di Palma di Montechiaro. Sul posto i vigili del fuoco. Stando a quanto appreso la causa dell’incendio sarebbe stata lo scoppio di una bombola di gas.