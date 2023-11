Agrigento: deputati Fdi e Fi, 'non saremo presenti all'incontro con il sindaco di Ribera'

Palermo, 3 nov. (Adnkronos) - “Accogliendo positivamente la 'disponibilità al confronto con le forze politiche ed istituzionali da parte del sindaco di Ribera, comunichiamo che, per impegni precedentemente assunti, non potremo partecipare all’incontro promosso dallo stesso si...

Palermo, 3 nov. (Adnkronos) – “Accogliendo positivamente la 'disponibilità al confronto con le forze politiche ed istituzionali da parte del sindaco di Ribera, comunichiamo che, per impegni precedentemente assunti, non potremo partecipare all’incontro promosso dallo stesso sindaco per il 6 novembre, di cui abbiamo appreso a mezzo stampa”. Lo fanno sapere in una nota congiunta i deputati regionali Margherita La Rocca Ruvolo e Riccardo Gallo, di Forza Italia, e Giusi Savarino, di Fratelli d’Italia.