Agrigento, fa irruzione nell’appartamento dell’ex compagna e l’aggredisce: denunciato

Un uomo è stato denunciato dopo essersi arrampicato al terzo piano di un palazzo e aver fatto irruzione in un appartamento per aggredire l’ex compagna.

In provincia di Agrigento, un uomo di 37 anni ha fatto irruzione nell’appartamento in cui viveva la sua ex compagna per aggredirla. La donna ha, poi, denunciato il suo aggressore che dovrà rispondere alle forze dell’ordine.

Agrigento, fa irruzione nell’appartamento dell’ex compagna: l’aggressione

Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 settembre, un uomo di 37 anni si è arrampicato fino a raggiungere il terzo piano di un palazzo, situato in provincia di Agrigento. Una volta arrivato al terzo piano, il soggetto ha preso possesso del terrazzino annesso all’appartamento in cui vive la sua ex compagna, una donna di 32 anni, per poi fare irruzione all’interno dell’abitazione, sfondando il vetro del balcone.

A quel punto, il 37enne si è diretto verso la donna che stava dormendo per aggredirla e picchiarla.

Agrigento, fa irruzione nell’appartamento dell’ex compagna e l’aggredisce: la denuncia

In seguito al pestaggio notturno messo in atto dall’uomo, la 32enne ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine. Dopo essersi recata presso la Stazione dei carabinieri di Cammarata, la vittima dell’aggressione ha sporto denuncia contro l’ex compagno che dovrà rispondere a svariate accuse tra le quali quella di maltrattamenti in famiglia.

Secondo quanto riferito dalle autorità competenti, la donna ha spiegato di aver scelto di interrompere il rapporto sentimentale con il 37enne negli scorsi mesi.

Nonostante le insistenze dell’uomo, la giovane aveva più volte ribadito all’ex fidanzato di essere determinata a non dare una seconda possibilità alla loro relazione e lo aveva invitato a reinventare la sua vita nel medesimo modo in cui lei stessa stava facendo.

Agrigento, fa irruzione nell’appartamento dell’ex compagna e l’aggredisce: la dinamica

In considerazione delle informazioni sinora trapelate, pare che la vittima si fosse trasferita presso l’appartamento al terzo piano nel quale il 37enne ha fatto irruzione dopo aver scelto di portare a termine la relazione con il suo aggressore.

L’uomo, allora, ha deciso di vendicarsi e punire la sua ex compagna, arrampicandosi fino al terzo piano e fracassando il vetro di un balcone per poi assalire la 32enne nel cuore della notte.

Nel corso della colluttazione, la donna ha tentato di respingere l’uomo ma, in questo frangente, ha ricevuto uno schiaffo in pieno viso, talmente violento da farla cadere sul pavimento. In seguito alla caduta, la vittima ha riportato tumefazioni a uno zigomo: a questo proposito, l’ospedale di Agrigento ha indicato una prognosi di 5 giorni per la donna.