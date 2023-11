L’incidente era avvenuto in via Capitano Ippolito in provincia di Agrigento, una delle persone coinvolte è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso.

Agrigento, fugge dopo un incidente stradale: denunciato

Il 37enne si è scontrato con un’altra vettura, ma invece di chiamare i soccorsi e fermarsi per prestare aiuto, ha accelerato ed è scappato, sperando di farla franca. Sul caso hanno lavorato i poliziotti del commissariato di Canicattì, che sono riusciti a risalire a nome e cognome del pirata della strada. L’uomo è stato quindi rintracciato e denunciato alla Procura di Agrigento per per lesioni personali, danneggiamento e fuga in seguito ad incidente stradale.

Le indagini degli inquirenti

Il violento scontro ha coinvolto due persone che si trovavano a bordo dell’altro veicolo. Una di esse ha ripotato gravi ferite ed è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente accorsi i sanitari del 118 e la Polizia, per eseguire i dovuti rilievi e determinare la dinamica del sinistro. L’identificazione del 37enne, originario della zona, si è svolta anche grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti in strada e al racconto dei testimoni. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere delle diverse accuse a suo carico.