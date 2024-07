Agrivoltaico, Boccanera: opportunità riscatto territorio

Roma, 10 lug. (askanews) - "Il Gruppo NextEnergy è attivo in Italia dal 2007 ed è oggi uno dei principali operatori a livello globale nel settore delle energie rinnovabili, con più di 3 GW di impianti operativi e oltre 10 GW di nuova capacità in sviluppo. Da sempre abbiamo posto molta attenzione...

Roma, 10 lug. (askanews) – “Il Gruppo NextEnergy è attivo in Italia dal 2007 ed è oggi uno dei principali operatori a livello globale nel settore delle energie rinnovabili, con più di 3 GW di impianti operativi e oltre 10 GW di nuova capacità in sviluppo. Da sempre abbiamo posto molta attenzione al concepimento e alla realizzazione di progetti che potessero coniugare la produzione di energia elettrica pulita, pratiche agricole avanzate e biologiche e iniziative di incremento di biodiversità, oltre che il coinvolgimento attivo e fattivo delle comunità locali nelle varie fasi di ciascun intervento. Il progetto ‘Terra del Sole’ è una dimostrazione emblematica del nostro approccio peculiare e di come un’iniziativa, che si inserisce in un territorio con diverse criticità, possa rappresentare un’opportunità di riscatto e crescita economica, sociale e ambientale, con il pieno ed aperto supporto dei principali attori a livello nazionale in ambito agricolo e ambientale come Coldiretti e Legambiente”.

Lo ha affermato Gianluca Boccanera, Global Managing Director Starlight, a NextEnergy Group Company, in occasione della presentazione a Roma delle best practice italiane di progetti fotovoltaici ed agrivoltaici al convegno “Agricoltura e fotovoltaico per una giusta transizione ecologica”. Evento promosso da Fondazione UniVerde e Coldiretti.