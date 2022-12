Agroalimentare: nasce fondazione Grana Padano, avrà sede a Milano

Milano, 14 dic. (Adnkronos) - E' stata costituita ufficialmente ieri la Fondazione Grana Padano. Lo comunica in una nota il consorzio del formaggio dop, precisando che contestualmente si è svolto il primo Consiglio di amministrazione per l’attribuzione delle deleghe.La fondazione (...

(Adnkronos) – E' stata costituita ufficialmente ieri la Fondazione Grana Padano. Lo comunica in una nota il consorzio del formaggio dop, precisando che contestualmente si è svolto il primo Consiglio di amministrazione per l’attribuzione delle deleghe.

La fondazione (Fgp), si legge nella nota, nasce dalla volontà di creare un ente indipendente, dedicato unicamente al sociale, per poter dare un valore aggiunto alle iniziative civiche e filantropiche che da sempre contraddistinguono il consorzio Grana Padano: "Presumo che avrà bisogno di circa un biennio per mettere a punto il proprio modello operativo -avverte il direttore generale del Consorzio, Stefano Berni- ma nel frattempo la Fondazione, di cui siamo veramente orgogliosi, sarà impegnata nella realizzazione delle attività solidali, ottimizzandole, in continuità a quelle che il Consorzio ha consolidato in tanti anni della sua storia".

La sede della Fondazione è a Milano, presso l’Abbazia di Chiaravalle, dove i monaci Cistercensi nell’anno mille inventarono il formaggio Grana Padano e dove risiede la stessa comunità monastica con la quale il Consorzio ha già avviato numerose iniziative. Il presidente del Consiglio di amministrazione della fondazione è Giuseppe Saetta, già direttore amministrativo del Consorzio Grana Padano, vicepresidente è padre Stefano Zanolini, abate della comunità monastica di Chiaravalle. "Sono felice ed emozionato per l’odierna istituzione della Fondazione, frutto di un’idea che abbiamo portato in Consiglio del Consorzio il 28 luglio del 2021, appena 26 giorni dopo la mia nomina -commenta il presidente del Consorzio, Renato Zaghini-.

Sono certo che la qualità e l’eccellenza saranno gli elementi che contraddistingueranno il lavoro di questo nuovo ente. Ancora una volta ribadiamo che la bontà del nostro formaggio è fatta anche del sentimento di responsabilità che abbiamo nei confronti dei più bisognosi".