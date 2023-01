Agroalimentare, Saccani (Consorzio Mozzarella Dop): "Con Osservatorio abbiamo un'analisi dei dati della filiera"

Milano, 31 gen.

(Adnkronos/Labitalia) – "I numeri della filiera della mozzarella di bufala campana dop sono importanti ma vanno analizzati. Abbiamo così recuperato i dati strutturali, di mercato e relativi alle tendenze. Questo il punto di partenza dell'Osservatorio". A dirlo Pier Maria Saccani, direttore del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana dop, in occasione del lancio del primo Osservatorio economico sulla filiera della mozzarella, realizzato in partnership con Unicredit e Nomisma.

"Noi – spiega – in Italia facciamo qualità e non quantità e la qualità va pagata. Noi non abbiamo un sistema Italia a differenza dei Paesi esteri. L'italiano sa fare le cose bene, ma negli ultimi anni i governi che si sono succeduti non hanno supportato il sistema produttivo agroalimentare nonostante continui a crescere".