Agrumi biologici siciliani su AranceBio.it: dal produttore al cliente senza intermediazioni  

AranceBio.it: agrumi biologici certificati che passano direttamente dal produttore al consumatore, senza nessuna intermediazione

Grazie ad AranceBio.it è semplice approfittare di qualità, freschezza e genuinità dei prodotti dell’Azienda Agricola Magnano. Un rapporto diretto tra consumatore e produttore permette di applicare sconti quantità e opzione di spedizione gratuita. Sotto il sole della Sicilia, nel territorio di Francofonte, maturano così i sapori sani di agrumi, frutta e verdura biologici. La raccolta degli agrumi, in particolare, avviene nel weekend, mentre la spedizione si realizza ogni lunedì e martedì per lasciare intatta tutta la bontà naturale.

Il cliente approfitta di spedizione gratuita nell’eventualità di ordini dal peso complessivo di almeno 9kg. A disposizione dell’acquirente ci sono anche sconti quantità, la cui entità cambia in base alla tipologia di prodotti selezionati. Non è in ogni caso contemplato un importo minimo per l’ordine.

L’Azienda Agricola Magnano è controllata dall’ente di certificazione BIOAGRICERT, che fornisce l’attestato di assoggettamento alle produzioni biologiche e successivamente la certificazione di prodotto solo alla luce di un’attenta fase di analisi.

Agrumi, frutta, verdura, conserve e condimenti sono le principali sezioni in cui s’articola AranceBio.it, che anche grazie a un supporto multicanale attivo 24/7/365 ha centrato l’obiettivo della soddisfazione dei suoi clienti, come rivelano le oltre 2.000 recensioni verificate da eKomi.

Nell’ambito delle principali varietà agrumicole coltivate figurano Arance Navel, Arance Tarocco, Arance Moro, Arance Amare di Siviglia, Arance Lanelate, Arance Vaniglia, ma anche Clementine Nova, Taclè, Mandalate, Ciauculli e Limone Femminello Siracusano.

Sono disponibili inoltre diverse opzioni per quello che riguarda altri frutti biologici, tra cui Albicocche Mogador, Melone Retato, Mango Kensington Pride e altri ancora, inclusa frutta secca (dalle mandorle ai fichi). Completano la proposta conserve siciliane che permettono di assaporare frutta e verdura genuina ogni mese dell’anno.