AI, dal 2025 in scuole superiori in Francia "al via corso e-learning"

Parigi, 7 feb. (askanews) – “Lanceremo il primo corso e-learning per le scuole secondarie all’inizio dell’anno scolastico 2025”: lo ha annunciato la ministra dell’Istruzione ed ex premier francese, Elisabeth Borne, durante una visita a Sèvres (regione Hauts-de-Seine) sul tema dell’intelligenza artificiale nell’istruzione.

“Per quanto riguarda gli studenti, stiamo lanciando anche un primo corso di formazione online per l’istruzione secondaria a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2025. Basato su un corso PIX (piattaforma per sviluppare e certificare le competenze digitali, ndr), consentirà loro di acquisire le basi del prompting, di comprendere le principali tipologie di apprendimento dell’AI, il loro funzionamento e le loro sfide, in particolare in termini di limiti e bias, gestione dei dati e impatto ambientale. Questo corso sarà obbligatorio per gli studenti del Quarto e Secondo anno e accessibile a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori che desiderano partecipare” ha detto la ministra.