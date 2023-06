AI, doppia transizione e turismo: CamCom Milano a fianco delle imprese

Milano, 12 giu. (askanews) -Da giugno a dicembre la Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi si fa promotore di un ciclo di eventi a Palazzo Giureconsulti a Milano per presentare l’offerta di servizi pubblici innovativi e di valore in quattro ambiti strategici per la crescita: doppia transizione, ecologica e digitale; turismo; attrazione capitale umano e investimenti internazionali. “Noi come missione abbiamo quella di fornire servizi innovativi e di valore e di favorire la crescita sostenibile del nostro territorio – Elena Vasco, Segretario Generale della Camera di commercio Milano Monza Brianza e Lodi – Quando noi parliamo del territorio per la Camera di commercio sono le imprese che sono il nostro punto di riferimento. Con servizi innovativi intendiamo servizi digitali semplificati e siamo sicuramente all’avanguardia sotto questo profilo”.

“Quello che vogliamo fare avviando questo ciclo di incontri – ha sottolineato – è avvicinare una serie di community che ci interessano a dei temi che sono strategici per noi: la trasformazione digitale e ambientale, l’internazionalizzazione inteso sia come outgoing che incoming e quindi attrazione di investimento dall’estero; attrazione di talenti, e per talenti si intende anche start up e non soltanto studenti internazionali che sono sicuramente di grandissimo interesse ma anche start up e poi il turismo”.

“Sono tutti i temi – ha proseguito Vasco – sui quali siamo impegnati oramai da un numero consistente di anni e che stanno producendo risultati. Quello che vogliamo fare partendo con questo ciclo di incontri è appunto creare delle community per affrontare insieme dei temi di interesse e favorire anche degli scambi e dell’interazione tra persone e imprese: quindi studenti e studenti universitari. I target sono i più variegati perché non sono soltanto le micro piccole e medie imprese che sono il nostro tipico target, ma sono anche le università, sono gli studenti e sono gli expat. E quindi creare anche dei momenti di incontro tra queste Community o la business community che per noi è un po’ il fil ruote della nostra attività”.

Dopo l’appuntamento sul clean tech il 12 giugno è in programma l’evento dedicato al tema AI – L’intelligenza artificiale genera sviluppo.