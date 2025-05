AI e aziende italiane: approccio ancora "da test" e non strutturale

Milano, 22 mag. (askanews) – La rivoluzione dell’intelligenza artificiale nelle aziende va coniugata al presente o al futuro in Italia? Quando si parla di mondo del lavoro la situazione sembra essere ancora “acerba”, come spiega Fabrizio Perrone, esperto di IA e tecnologia nonchè founder di 2WATCH, community e hub innovativo.

“Un approccio che ancora potremmo definire quasi di test su queste tecnologie, ci sono diverse aziende che stanno provando ad implementare, a sostituire o rendere più efficaci e più efficienti alcuni processi utilizzando l’intelligenza artificiale; io credo che il vero beneficio si vedrà quando l’applicazione di queste tecnologie, quindi anche dei benefici che permettono appunto ai lavoratori di poter concentrarsi su attività a maggior valore, sarà strutturale e quindi si agirà non solo per singole attività, ma si avrà un pensiero come dire, strategico”.

L’idea è che non ci siano singole attività appaltate all’intelligenza artificiale, ma si intraprenda un percorso di ingresso in un nuovo mondo, e modo di lavorare, per tutta l’azienda.