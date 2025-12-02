Ai Fashion Awards star, pancioni ed eccessi: da Stone a Mick Jagger

Londra, 2 dic. (askanews) – Parata di stelle a Londra, alla Royal Albert Hall, per i Fashion Awards.

In passerella tra i tanti, Mick Jagger e Cate Blanchett, elegantissima in nero e bianco, Kylie Minogue, Lilly Allen tutta dorata e Sienna Miller, in bianco e pancione trasparente in evidenza, che ha colto l’occasione per annunciare la seconda gravidanza. Come lei anche Ellie Goulding, la cantante ha mostrato la pancia sul blue carpet, lasciandola scoperta.

Impeccabile Sharon Stone: completo beige e cappotto sopra abbinato mentre Rita Ora ha osato con abito scollatissimo e Lyas, creator francoalgerino, si è presentata con una tuta nude-look, con disegnato proprio sopra un corpo nudo maschile.