Ai Giochi del Mare di Vasto le valutazioni del longevity check up

Roma, 7 giu. (Adnkronos Salute) – Potrebbe sembrare un passatempo o un’attività fisica per pigri, invece è un vero e proprio sport che fa bene alla salute mentale e fisica, soprattutto degli anziani. "La pesca allena perfettamente la componente fisica e quella psicologica – spiega Francesco Landi, direttore dell’Unità operativa di medicina interna geriatrica del Policlinico Gemelli Irccs e presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) – è un esercizio equilibrato di corpo e mente a cominciare dal sistema di coordinamento neuromuscolare, favorisce l’ossigenazione e rilassa la mente mettendo a stretto contatto con la natura, con ricadute positive anche sull’aspetto cognitivo e dell’umore".

Restare infatti per qualche ora a pescare, in riva a un fiume o al lago o sul molo di un porto, ha benefici effetti su tutto l’organismo. Per questo i Giochi del Mare, in corso a Vasto fino a domani, sono un’occasione per combattere l’invecchiamento e avviare il progetto 'Sprintt Fishing' della Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (Fipsas), in collaborazione con il dipartimento di Geriatria e Ortopedia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Sigg, dedicato agli over 65 per valutare l’impatto dell’attività di pesca sportiva nella prevenzione della fragilità.

"L’iniziativa nasce per incentivare l’attività fisica ed una corretta prevenzione attraverso la conoscenza e la pratica delle discipline sportive Fipsas, che comprendono anche la pesca – precisa Landi – L’esercizio fisico, non solo nei giovani ma anche nelle persone di una certa età, è infatti essenziale per prevenire la fragilità e la disabilità. A Vasto offriremo le valutazioni del longevity check up (livello di attività fisica, dieta, peso, pressione arteriosa, colesterolo e glicemia), seguite da esercitazioni pratiche secondo il protocollo Sprintt, che consiste nell’associare alla passeggiata per raggiungere il fiume o il lago anche una serie di esercizi, insegnati dai nostri istruttori e da quelli federali della FipsaS, affinché questa attività possa diventare ancora più efficace sul piano della prevenzione”.

Il progetto Sprintt Fishing avrà una durata di 18 mesi e si svolgerà in diverse città italiane, tra cui Ferrara, Roma e Salerno, coinvolgendo esperti della Sigg.