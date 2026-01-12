Ai Golden Globes vincono "Una battaglia dopo l'altra" e "Hamnet"

Roma, 12 gen. (askanews) – Sono “Una battaglia dopo l’altra” e “Hamnet – Nel nome del figlio” i film che hanno trionfato alla 83esima edizione dei Golden Globes. Il film del regista statunitense Paul Thomas Anderson su un gruppo rivoluzionari negli Stati Uniti dei suprematisti bianchi, ha conquistato quattro riconoscimenti: per il miglior film commedia, miglior regista, migliore attrice non protagonista, Teyana Taylor, e miglior sceneggiatura per il cinema.

Due premi importanti invece sono andati ad pellicola “Hamnet” della regista Chloé Zhao, che ha vinto il titolo di miglior film drammatico e ottenuto il riconoscimento per la miglior attrice protagonista, Jessie Buckley.

Per quanto riguarda gli attori cinematografici il brasiliano Wagner Moura ha vinto come protagonista del film drammatico “L’agente segreto”, che ha ottenuto il Golden Globe anche per la miglior pellicola in lingua straniera. Come previsto Timothée Chalamet ha vinto il premio per miglior protagonista nel film-commedia “Marty Supreme”, Stellan Skarsgard è stato premiato come non protagonista di “Sentimental Value” e Rose Byrne come miglior attrice protagonista di commedia per “If I Had Legs I’d Kick You”.

Sul fronte televisivo si confermano invece i riconoscimenti degli Emmy: le serie premiate sono “Adolescence”, che ha ottenuto quattro Golden Globes, il medical drama “The Pitt” e la commedia “The Studio”.