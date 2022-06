Ai Magazzini Raccordati di Milano un centro architettura e design

Milano, 1 giu. (askanews) – A Milano entra nel vivo la prima parte della rigenerazione dei Magazzini Raccordati che si sviluppano sotto i binari della stazione Centrale, e che torneranno a vivere con il progetto “Dropcity”, un centro all’avanguardia di oltre 10mila metri quadrati dedicato all’architettura e al design. Il cantiere inizierà quest’autunno, e l’apertura è prevista per la primavera 2024 con un investimento complessivo da parte di Nhood Services Italy di 16 milioni di euro.

Negli spazi tardo Liberty che si affacciano su via Sammartini, nei primi del Novecento venivano stoccate e distribuite le merci che arrivavano sui treni e tra meno di due anni, in 28 di questi tunnel, troveranno la loro sede gallerie espositive, atelier di produzione, laboratori di falegnameria e robotica, una materioteca per materiali sostenibili e una biblioteca pubblica dedicata principalmente all’architettura e al design, a cui si affiancheranno aree dedicate alla ricerca, alla didattica e oltre 400 postazioni per i professionisti del settore, in una città in cui solo gli architetti sono circa 12mila.

Dropcity è parte di “Cantiere Centrale”, un progetto nato e sviluppato nel 2017 da Grandi Stazioni Retail con la collaborazione di Istituzioni e importanti player. “Questo progetto è la prima parte di una riqualificazione complessiva dei Magazzini Raccordati (28 tunnel su 144, per una superficie di oltre 40mila mq distribuiti lungo due chilometri) e un progetto che si apre verso la città e ricuce la parte sotto i binari della stazione Centrale con la città” ha dichiarato l’ad di GSR, Alberto Baldan, spiegando che “questo è un pezzo del progetto complessivo di rigenerazione di tutta l’area di ‘Centrale District’, perché dopo il ‘Mercato Centrale’, dopo il parcheggio, dopo i dehor dalla parte di piazza Luigi di Savoia e i giardini, stiamo arrivando all’edificio della stazione”.