AI: mai nessuna tecnologia si è diffusa così rapidamente

Milano, 6 nov. (askanews) – L’intelligenza artificiale è la tecnologia che si è diffusa più rapidamente nella storia. Lo dice il primo report di Microsoft sul tema (AI Diffusion Report, sviluppato da Microsoft AI for Good Lab ): con oltre 1,2 miliardi di utenti raggiunti in meno di tre anni, ha un ritmo di adozione superiore a quello di internet, dei personal computer e degli smartphone.

I tassi più elevati di adozione dell’AI sono in Emirati Arabi Uniti (59,4%), Singapore (58,6%), Norvegia (45,3%) e Irlanda (41,7%). A spingere questi paesi le infrastrutture e le competenze digitali.

L’Italia registra un tasso di diffusione dell’AI del 25,8% tra la popolazione in età lavorativa, leggermente al di sopra della media del Nord Globale (23%), vicino a Stati Uniti (26,3%), molto più basso rispetto a Francia (40,9%), la Spagna (39,7%) e il Regno Unito (36,4%).