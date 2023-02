AI, Malaschini: Solo Ue ha proposta per regolamentarla

Milano, 23 feb. (askanews) – “L’esigenza di regolamentare c’è senz’altro, il processo è difficile. L’Unione Europea è l’unico tra i paesi che ha un progetto realistico: c’è una proposta della Commissione Europea dell’aprile 2021 che attualmente sta seguendo un iter abbastanza complesso all’interno del Parlamento, della commissione e del Consiglio d’Europa. E’ auspicabile che si concluda entro quest’anno la disciplina che entrerà in vigore però dopo 36 mesi.

Nessun altro paese ha una proposta per regolamentare l’intelligenza artificiale. Preferiscono muoversi con indirizzi, standard, agevolazioni per evitare, è anche comprensibile, di incasellare in modo rigido un processo scientifico che è in progress “. Antonio Malaschini, già segretario generale del Senato, a margine dell’evento “The race to disruptive technologies: nations as ecosystems of knowledge”. L’iniziativa è organizzata dal Centro Studi Americani e Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine in collaborazione con l’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia.