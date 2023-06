Ai Mercati di Traiano "Imago Augusti", ritratti inediti dell'imperatore

Roma, 29 giu. (askanews) – Ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, a Roma, va in scena la mostra “Imago Augusti. Due nuovi ritratti di Augusto da Roma e Isernia”. In cui sono esposte fino al 26 novembre 2023 due inedite teste-ritratto dell’imperatore Augusto scoperte recentemente durante scavi archeologici a Roma e a Isernia.

Ritrovate nel 2019 e 2021 nelle aree centrali di Roma, nel Foro di Traiano, e di Isernia, nella zona presunta dell’antico foro, in età medievale entrambe vennero usate come come materiale edilizio e addirittura di scarto.

La mostra, dopo la tappa romana al Museo dei Fori Imperiali nei Mercati di Traiano, verrà allestita anche a Isernia, dal dicembre 2023, nel Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache.