AI Week, come partecipare alla settimana italiana dell’intelligenza artificiale

Acquistando il pass per accedere alla settimana italiana dell’Intelligenza Artificiale, è possibile restare aggiornarti e scoprire le migliori strategie per la crescita aziendale.

AI Week è l’attesa settimana italiana dell’intelligenza artificiale. La terza edizione si terrà dal 9 al 13 maggio e gli appassionati del settore non possono farne a meno. Partecipare è semplice ed è possibile optare per la soluzione che si preferisce.

AI Week, come partecipare all’evento

AI Week ha raggiunto la sua terza edizione e si prepara a replicare il successo delle due precedenti, vantando più di 10.000 partecipanti e 75 speaker. L’evento si svolgerà esclusivamente in modalità telematica. AI Week è aperto a tutte le imprese che lavorano per individuare soluzioni di intelligenza artificiale, ma anche ai manager, agli imprenditori e ai liberi professionisti provenienti da tutta Italia. Partecipare all’evento significa individuare le strategie migliori per la crescita dell’azienda, confrontandosi per un’intera settimana con i più brillanti e visionari esperti del settore.

In questo modo, ogni manager può scoprire la tecnologia giusta per lo sviluppo della propria impresa. Per l’occasione è possibile assistere a oltre 30 dirette video che presentano i migliori Casi d’Uso dell’Intelligenza Artificiale. L’A.I. sta cambiando molteplici settori e capire come innovare la propria azienda si rivela di fondamentale importanza per battere la concorrenza. I casi pratici e concreti dei manager presenti all’evento potranno essere un esempio prezioso per i partecipanti, ma anche uno stimolo e una fonte di ispirazione.

Il 2022 sarà l’anno di massima adozione dell’Intelligenza Artificiale: partecipare all’evento è fondamentale per restare sempre al passo con i tempi. È sufficiente acquistare il pass per accedere alla settimana italiana dell’Intelligenza Artificiale.

Optando per il pass AI Week 2022 – Full, si avrà a disposizione:

Live con Luciano Floridi, Federico Faggin, Massimo Chiriatti, Barbara Cominelli e Alessio Lorusso;

Accesso alle +30 dirette degli Speaker;

Accesso alle +10 tavole rotonde;

Accesso agli Eventi TALKS;

Accesso alla AI Play;

Tutte le videoregistrazioni;

Download contenuti bonus degli Speaker;

Slide delle +30 dirette degli Speaker.

In alternativa, è possibile scegliere il pass AI Week 2022 – Live, che include:

Live con Luciano Floridi, Federico Faggin, Massimo Chiriatti, Barbara Cominelli e Alessio Lorusso;

Accesso alle +30 dirette degli Speaker;

Accesso alle +10 tavole rotonde;

Accesso agli Eventi TALKS.

Entrambi i pass sono acquistabili pagando con carta di credito o con PayPal. Inserendo il codice NOTIZIE20, chiunque sia interessato all’evento otterrà uno sconto del 20% sull’acquisto dei biglietti.

Gli eventi di AI Week

Tra gli eventi fissati per la settimana italiana dell’Intelligenza Artificiale, è richiesta l’iscrizione per: