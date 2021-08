Aida Nizar contro Barbara D’Urso: “Bugiarda, non ha mantenuto la sua parola. Ma esiste il karma”

"Sono profondamente delusa dall’atteggiamento di questa persona che decanta sempre la sua onestà e poi ti inganna", svela Aida Nizar.

La sua partecipazione al Grande Fratello aveva alimentato le critiche. Difficile trattere la sua esuberanza e persino tenerla lontana dalle polemiche. A distanza di tempo, Aida Nizar si scaglia ancora contro Barbara D’Urso, definendola una bugiarda e svelando alcuni retroscena sul suo ingresso nella casa più spiata di Italia (sebbene tali indiscrezioni non siano confermate).

Aida Nizar contro Barbara D’Urso

Mentre Barbara D’Urso si prepara a dire addio alla sua calda estate 2021 per tornare sul piccolo schermo, i fan del Gf attendono con ansia il prossimo 13 settembre, quando Alfonso Signorini inaugurerà la nuova edizione del reality.

Intanto una delle regine indiscusse della televisione italiana finisce nel mirino delle accuse proprio per mano di un’ex concorrente del Grande Fratello: Aida Nizar.

La spagnola in una diretta sul suo profilo Instagram ha raccontato alcuni segreti sulla sua partecipazione al reality, non trattenendo le critiche rivolte all’ex conduttrice del programma.

Aida Nizar, le sue parole contro Barbara D’Urso

“Ci sono momenti che non si dimenticano mai. Come non si dimentica mai quanto possa essere bugiardina una persona per la quale tu firmi un contratto, solo perché ti ha promesso un’altra cosa, le fai il favore di andare al Grande Fratello per bucare lo schermo e battere record di ascolti e alla fine come ti ripaga? Non mantenendo la sua parola! Ma nella vita esiste il karma e tutto torna indietro“, annuncia Aida.

Poi ha sottolineato: “Sono profondamente delusa dall’atteggiamento di questa persona che decanta sempre la sua onestà e la sua volontà di aiutare gli altri e poi ti inganna facendoti firmare un contratto che io non avrei mai accettato se non per quello che aveva promesso di offrirmi dopo”.

Aida Nizar contro Barbara D’Urso: “Io volevo di più”

“Non voglio continuare a essere giornalista, a fare soltanto quella roba nella tv, bucare lo schermo… Io volevo di più“, svela Aida Nizar.

Quindi ha aggiunto “Questo è stato l’accordo. Barbara non fare questo. Non promettere delle cose, perché Dio guarda. Barbarita, il cielo guarda”.