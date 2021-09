Aida Yespica a Padova col nuovo amore: “Non vedo mio figlio da due anni”

Aida Yespica ha confermato la sua nuova liaison e ha confessato la nostalgia verso suo figlio, Aron.

Aida Yespica ha confermato di essere andata a vivere a Padova con la sua nuova fiamma, l’imprenditore Mirco Maschio. Nonostante questo la modella sarebbe addolorata per la lontananza di suo figlio, Aron.

Aida Yespica: la convivenza

Aida Yespica è da poco andata a convivere con Mirco Maschio, imprenditore a capo di una multinazionale con cui si sarebbe trasferita a Padova.

La modella, da sempre abituata a vivere a Milano, ha dichiarato di trovarsi bene a Padova e ha confessato che starebbe vivendo un momento felice se non fosse per la lontananza da suo figlio, Aron, che ovviamente la farebbe soffrire.

Il bambino è rimasto a vivere col padre, Matteo Ferrari, a Miami. Da anni Aida Yespica si lamenta di non poter stare accanto a suo figlio come vorrebbe e più volte si è scagliata contro l’ex compagno. “Ci sentiamo spessissimo ma è quello che mi manca di più”, ha confessato la sud americana a proposito del suo bambino.

Aida Yespica: il rapporto con suo figlio Aron

A causa di esigenze di lavoro Aida Yespica ha dovuto rinunciare a portare con sé in Italia il figlio Aron, rimasto a vivere con suo padre Matteo Ferrari a Miami. La modella ha confessato più volte quanto la sua lontananza l’abbia fatta soffrire: “Io e mio figlio non viviamo più assieme; ad agosto ho fatto un viaggio con lui e mi ha detto ‘Mamma voglio venire con te’.

Lui ora vive in America.. Io sto in Italia per lavorare e avere una stabilità economica, che poi è quella che devo dare a mio figlio…”, ha dichiarato la modella, e ancora: “Ho fatto molti errori nei confronti di mio figlio nel corso degli anni mi sono accerchiata di persone cattive, mi fido troppo delle persone… ho subito delle truffe… Ho dovuto lasciarlo a suo padre perché era l’unica persona di cui mi fidavo”.

Aida Yespica: la vita privata

Oggi Aida Yespica sembra aver ritrovato la stabilità accanto all’imprenditore Mirco Maschio. I due al momento non sono ancora usciti allo scoperto ma la liaison è trapelata già da qualche mese. Precedentemente Aida Yespica ha avuto una lunga liaison con l’imprenditore Geppi Lama e precedentemente è stata legata al calciatore Matteo Ferrari, padre del suo unico figlio.