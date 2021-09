Aida Yespica dopo Geppy ritrova l’amore: la convivenza con la nuova fiamma

Aida Yespica avrebbe ritrovato la felicità accanto ad un nuovo fidanzato con cui sarebbe andata a convivere.

Archiviata la storia con Geppy Lama Aida Yespica avrebbe ritrovato l’amore e, secondo indiscrezioni, sarebbe andata a convivere con la sua nuova fiamma.

Aida Yespica: il nuovo amore

Secondo i rumor in circolazione la top model Aida Yespica avrebbe ritrovato la felicità: oggi al suo fianco sarebbe presente un nuovo compagno di nome Mirco, con cui la modella sarebbe andata a convivere.

Del presunto fidanzato Aida Yespica non si sa molto, ma sembra che sia un imprenditore di Padova. Al momento Aida Yespica non ha confermato né smentito il rumor, e sui social continua a postare seducenti foto dalle sue vacanze estive.

Aida Yespica: il figlio

Oltre ad una discussa ed importante storia con Geppy Lama, Aida Yespica ha avuto una storia importante con Matteo Ferrari, durata dal 2007 al 2009 e durante la quale ha avuto suo figlio Aron, rimasto a vivere con il padre negli States.

In passato la modella ha confessato di aver particolarmente sofferto per la sua lontananza dal figlio, che avrebbe voluto portare a vivere in Italia insieme a lei. “Non vedo mio figlio da quattro mesi”, ha dichiarato in un salotto tv, e ancora: “Prima mio figlio viveva con me. Poi a causa di una truffa, ho perso tutti i soldi e per un po’ nostro figlio è andato a vivere dal padre a Miami.

Andavo a trovarlo ogni mese. Ma da marzo è iniziato il calvario”. In passato Aida Yespica ha dichiarato anche di avere rapporti complicati con il padre del piccolo Aron, Matteo Ferrari.

Aida Yespica e Geppy Lama

La modella è stata legata sentimentalmente a Geppy Lama per circa 3 anni, ma nel 2017 la storia d’amore tra i due è inesorabilmente naufragata. La liaison tra i due è stata caratterizzata da frequenti tira e molla e sembra che abbiano vissuto un ritorno di fiamma durante il lockdown del 2020 per l’emergenza Coronavirus, durante il quale avrebbero trascorso insieme la quarantena.

Al momento sono oscuri i motivi dietro al loro addio.

Aida Yespica aveva confessato che avrebbe voluto un altro figlio insieme all’imprenditore italiano: “A me piacerebbe tanto avere un secondo figlio, ma aspettiamo. Effettivamente la nostra è stata una storia travagliata. Però abbiamo trovato la nostra stabilità, ma vediamo più avanti cosa succederà. Io, da come l’ho visto con mio figlio, penso già che Geppy sarebbe un buon padre”, aveva dichiarato.