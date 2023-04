Aida Yespica ha aperto un profilo OnlyFans: il prezzo e le reazioni entusiaste dei fan

Alla fine anche lei non ha resistito: stiamo parlando di Aida Yespica, la nota influencer sudamericana che ha in tempi non sospetti deciso di fare il “grande passo” mettendo a disposizione di tutti i suoi seguaci più affezionati una serie di contenuti esclusivi, rigorosamente a pagamento.

Il profilo OnlyFans di Aida Yespica: quanto costa

La Yespica, nota anche per essere stata in passato una concorrente dell’Isola dei Famosi (celebre la sua lite furiosa con Antonella Elia) è sbarcata su OnlyFans, la piattaforma con la quale ormai diverse celebrità caricano foto e video dedicati per i loro fan disposti a pagare un abbonamento mensile.

Con questa mossa, la Yespica si è aggiunta ad una già nutrita schiera di star che hanno deciso di caricare foto e video in esclusiva sul noto sito: tra gli altri, in tempi non sospetti, sono arrivati anche Antonella Mosetti, Elena Morali e ovviamente Denis Dosio, con quest’ultimo diventato una vera e propria star per quanto riguarda il panorama italiano.

Il prezzo dell’OnlyFans di Aida Yespica e le reazioni dei fan

Chi vuole iscriversi per il momento dovrà sborsare 25 euro al mese, ma a sua disposizione avrà anche dei pacchetti di abbonamento per 3 o 6 mesi al prezzo di 63,75 euro al mese o 112,50 euro mensili.

Entusiasti i commenti di alcuni follower, che sotto al post riguardante l’annuncio hanno scritto “Il mio sogno si è avverato!” come Francesco_vuolo_barber; altri invece hanno criticato il costo dell’abbonamento, considerato troppo alto (“Abbonamento a 25€, qualcuno si abboni e mi dica se ne vale la pena” scrive ivodobronxorru).