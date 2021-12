Aida Yespica, il dramma: “Un altro Natale senza mio figlio”

Aida Yespica ha espresso il suo dolore per un altro Natale da trascorrere lontana da suo figlio.

Aida Yespica ha pubblicamente espresso il suo dolore perché da circa due anni non vedrebbe suo figlio Aron, rimasto a vivere a Miami con il padre Matteo Ferrari.

Aida Yespica: il figlio

A causa di alcuni problemi burocratici e dell’emergenza Coronavirus, sono ben due anni che la showgirl Aida Yespica non vedrebbe suo figlio Aron, da tempo residente a Miami (dove abita insieme al padre, Matteo Ferrari).

La showgirl ha espresso il suo dolore perché per lei questo sarà il secondo Natale in cui sarà lontana da suo figlio: “Siccome sono venezuelana per poter entrare in America ho bisogno del visto. E mi hanno detto che per poterlo ottenere dovrò aspettare il marzo del prossimo anno”, ha affermato. In passato la showgirl è finita in tribunale perché il padre di Aaron avrebbe cercato di ottenere l’affidamento esclusivo del ragazzo:

“Il motivo? Mai saputo.

Siamo andati in tribunale, ma alla fine la giustizia ha dato ragione a me, vedendo quanto amore e dedizione ho per mio figlio. Mi considero un’ottima madre”, ha affermato Aida Yespica.

Aida Yespica: la vita del figlio a Miami

Aida Yespica ha dichiarato che suo figlio Aron a Miami vivrebbe con il padre e la sua attuale compagna, a sua volta madre di due ragazzi suoi coetanei. Il ragazzo sognerebbe di diventare un giorno un calciatore proprio come suo padre.

Aida Yespica ha anche ammesso di aver scelto di farlo vivere negli Stati Uniti per garantirgli un futuro migliore: “Dopo una truffa subita che mi ha lasciata senza soldi ho deciso insieme al padre che sarebbe stato meglio a Miami, dove avrebbe continuato a frequentare scuole internazionali. Ho scelto il meglio per lui, per garantirgli un futuro”.

Aida Yespica: la vita privata della showgirl

Oggi Aida Yespica avrebbe trovato la serenità accanto a un imprenditore di nome Mirco Maschio con cui si vocifera che si sia trasferita a Padova.

Negli anni passati la showgirl ha avuto una lunga storia d’amore con Geppy Lama e precedentemente è stata legata al padre di suo figlio, Matteo Ferrari. La showgirl è sempre stata profondamente legata a suo figlio Aron e più volte ha espresso il desiderio di far vivere con sé il bambino, oggi residente negli Stati Uniti insieme al padre.