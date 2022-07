Aida Yespica ha potuto finalmente riabbracciare suo figlio Aron dopo due anni di lontananza.

Aida Yespica ha finalmente potuto riabbracciare suo figlio Aron Ferrari dopo due anni di lontananza a causa dell’emergenza Coronavirus.

Aida Yespica riabbraccia suo figlio

Enorme gioia per Aida Yespica: attraverso i social la modella e showgirl ha condiviso con i fan le tenere immagini del suo primo abbraccio con il figlio Aron dopo due anni di lontananza.

La modella è volata a Miami, dove il figlio vive insieme a suo padre, e dove lei non si è potuta recare negli ultimi due anni a causa delle limitazioni imposte per l’emergenza Coronavirus e di alcuni visti scaduti. Lei e il figlio sono legatissimi, e più volte Aida ha espresso nostalgia nei suoi confronti in questi anni. “Finalmente dopo due anni e mezzo ti posso abbracciare. Vita mia, ti amo”, ha scritto Aida Yespica nella didascalia alle immagini dove la si vede abbracciare Aron in un hotel di Miami e guardarlo commossa.

I due hanno trascorso un’intera giornata insieme e la showgirl ha voluto mangiare con suo figlio il suo piatto preferito: un piatto di carbonare.

La lontananza dal figlio

Durante l’anno Aron vive a Miami insieme al padre, Matteo Ferrari, mentre Aida Yespica si trova in Italia per esigenze di lavoro. “Il vero problema è la burocrazia. Per quattro volte me l’hanno cancellato perché c’era la pandemia. L’ultima volta che ne ho fatto richiesta, mi hanno detto che devo aspettare”, ha dichiarato la showgirl quando, in questi due anni, aveva tentato di tutto pur di tornare a far visita a suo figlio.