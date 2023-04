Aids, ok a rimborsabilità farmaco preventivo Hiv

Milano, 21 apr. (Adnkronos Salute) - Via libera alla rimborsabilità dell'intervento farmacologico, messo in campo per prevenire il contagio nelle persone negative al virus Hiv e a rischio di infettarsi. Il farmaco è ora inserito in fascia A, quindi rimborsabile dal Servizio sanita...

Milano, 21 apr. (Adnkronos Salute) – Via libera alla rimborsabilità dell'intervento farmacologico, messo in campo per prevenire il contagio nelle persone negative al virus Hiv e a rischio di infettarsi. Il farmaco è ora inserito in fascia A, quindi rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale. L'ok è arrivato dal Comitato prezzi e rimborsi dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa. Ne dà notizia l'associazione Anlaids Onlus, che parla di "svolta". Il via libera del Cpr riguarda in particolare il mix emtricitabina/tenofovir/disoproxil di Mylan.