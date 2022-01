AIE: mercato del libro cresce del 16%, ma serve legge di sistema

Milano, 28 gen. (askanews) – Un mercato che cresce del 16% e il ritorno dei lettori. Sono questi i dati principali diffusi l’Associazione italiana deli editori nella consueta indagine sul mercato dei libri in Italia. Il presidente dell’AIE, Riccardo Franco Levi ha parlato di dati “molto buoni”, sia dal alto della lettura sia da quello delle librerie tradizionali, che tornano a guadagnare spazio. Sul tavolo per il 2022 però anche alcune problematiche, prima su tutte quella del prezzo della carta, oltre che la sempre rinnovata richiesta di avere una legge di sistema per il libro, come già è stato fatto per il cinema.