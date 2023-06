Home > Askanews > Aiea: continua il monitoraggio permanente a Zaporizhia Aiea: continua il monitoraggio permanente a Zaporizhia

Milano, 16 giu. (askanews) – L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) è giunta al termine della sua terza visita alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. “Riteniamo di aver raccolto una buona quantità di informazioni per una valutazione della situazione e continueremo a monitorare costantemente la situazione lì, al fine di aiutare a prevenire un incidente nucleare”, ha affermato Rafael Grossi, direttore generale dell’AIEA, dal punto di contatto tra ucraini e le forze russe.

